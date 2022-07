Allsvenskan, il Norrkoping sfida il Goteborg

La quindicesima giornata del massimo campionato svedese si chiude con un doppio posticipo. Il primo vede contrapposti Norrkoping e Goteborg in quella che è una sfida di centro classifica con i padroni di casa un po’ troppo vicini alle posizioni più pericolose della graduatoria e la formazione ospite che naviga in acque più tranquille ma senza avere, almeno per il momento, un vero obiettivo da raggiungere.

Indovina il risultato esatto di Norrkoping-Goteborg e vinci!

Statistiche a confronto

Sia Norrkoping che Goteborg hanno messo a segno lo stesso numero di reti (16) ma hanno un paio di reti subìte di differenza (il Norrkoping ne ha incassati 17 contro i 15 presi dal Goteborg). Il ruolino di marcia delle due squadre è praticamente opposto. I padroni di casa, dopo aver collezionato un punto nelle prime quattro giornate sembrava avessero ingranato la marcia giusta vincendo le quattro partite successive. Poi, nelle ultime sei, neanche più un successo con tre pareggi e tre sconfitte. Il Goteborg ha fatto, si diceva, esattamente l’opposto. Ha messo insieme dieci punti nelle prime quattro esibizioni per poi raccogliere soltanto un misero punticino nei cinque turni successivi.Infine, nelle ultime cinque esibizioni ha fatto registrare, nell’ordine, tre vittorie, un ko in casa dell’Hammarby e un pareggio. Alla luce di questo cammino vale la pena sottolineare il fatto che, se il Norrkoping non vince da sei turni, il Goteborg non ha ancora mai pareggiato in trasferta. Sarà questa l’occasione giusta per vedere azzerarsi uno dei due “ritardi”? Possibile...