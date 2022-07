Brasileirao, il pronostico di Coritiba-Cuiaba

Fai ora i tuoi pronostici!

Coritiba, male in trasferta ma in casa...

Nelle ultime partite disputate hanno raccolto più punti gli ospiti che infatti in classifica vantano un punto in più dei padroni di casa. Da sottolineare però il fatto che l’undici allenato dal tecnico Gustavo Morinigo si trova in questa situazione soltanto per il pessimo rendimento esterno.

Il Coritiba lontano dai lidi amici con otto reti realizzate e ben ventuno subite ha fatto registrare soltanto due pareggi e sette sconfitte mentre davanti al proprio pubblico sono solo due le gare perse, cinque quelle vinte e due quelle terminate in parità.

Per le quote infatti è proprio la compagine padrona di casa a partire con i favori del pronostico. Occhio però alle sorprese, il ruolino di marcia esterno del Cuiaba vede ancora lo zero nella casella dei pareggi. Per non rischiare sembra ok la “combo” 1X più Under 3,5.