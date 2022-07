Shamrock Rovers-Ludogorets, statistiche e pronostico

Le partite di calcio durano 90 minuti e quindi non è ancora detta l'ultima parola ma al " Tallaght Stadium " di Dublino il Ludogorets dopo aver vinto la sfida d'andata per 3-0 contro lo Shamrock Rovers sembra aver già strappato il pass per il turno successivo di Champions League .

Fai ora i tuoi pronostici

Ludogorets favorito ma... scopri il pronostico

I numeri fatti registrare però dagli irlandesi nelle ultime partite giocate in casa non sono affatto male. Lo Shamrock Rovers davanti al proprio pubblico ha conquistato ben 32 punti nelle prime 12 gare di campionato (10 vittorie e 2 pareggi). Con sole 6 reti al passivo la compagine biancoverde poi può vantarsi di avere insieme al Dundalk la miglior difesa interna della Premier Division.

Per le quote il Ludogorets parte favorito ma contro la difesa di ferro irlandese non dovrebbe riuscire a trovare la via del gol in più di due occasioni. Piace il Multigol Ospite 1-2 al triplice fischio dell'arbitro.