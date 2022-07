Pronostico Malmo-Zalgiris, missione rimonta per gli svedesi

Missione rimonta per il Malmo nel ritorno del secondo turno preliminare di Champions League. Gli svedesi hanno perso per 1-0 la gara d'andata in Lituania contro lo Zalgiris ma hanno le carte in regola (e il pronostico dalla loro parte) nel retour match in programma mercoledì 27 luglio (ore 19) all'Eleda Stadion.