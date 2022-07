Champions, lo Zurigo di Gnonto sfida il Qarabag

Svizzera contro Azerbaigian per un posto nel terzo turno preliminare di Champions League. Lo Zurigo di Gnonto, sconfitto 2-3 dal Qarabag all'andata, deve vincere con due gol di scarto per chiudere la pratica nei regolamentari. Azeri avanti con un pareggio.

Zurigo-Qarabag, fai il tuo pronostico

1X2 finale? Meglio il Goal

Avvio di stagione difficile per lo Zurigo che in campionato ha ottenuto un solo punto nelle prime due giornate: ko per 0-4 con lo Young Boys e 0-0 contro il Lucerna.

Il Qarabag in attesa di iniziare il suo campionato si è concesso il lusso di battere con tanto di manita il Lech Poznan: 5-1 casalingo che ha restituito con gli interessi lo 0-1 incassato in Polonia.

Gli svizzeri dovranno fare la partita ma l'avversario ha dimostrato di saper fare male eccome. Per questo motivo, più che sull'1X2 finale (il pareggio non si può escludere) meglio forse orientarsi su un esito come il Goal.