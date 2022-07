Liverpool-Manchester City: quote, pronostico e statistiche

Meglio di così la stagione ufficiale di calcio inglese non può aprirsi. Sabato alle 18 Liverpool-Manchester City si sfidano per la conquista del Community Shield, appuntamento riservato ai vincitori di Fa Cup (i Reds di Klopp) e Premier League (i Citizens di Guardiola).

Community Shield, indovina il risultato della super sfida Liverpool-City

Salah contro Haaland, che sfida!

Fin qui solo amichevoli per entrambe, due per il City e quattro per il Liverpool. I Reds hanno perso contro Man United e Salisburgo, vinto contro Crystal Palace e Lipsia, match quest'ultimo in cui ha brillato la stella del neo acquisto Darwin Nunez (poker per l'ex Benfica).

City ok col Club America e col Bayern Monaco, subito decisivo il bomber Haaland.

Numeri alla mano, considerando anche la finale di Champions persa contro il Real Madrid, il Liverpool ha collezionato cinque No Goal di fila. Ragionevole pensare che possa scapparci l'inversione di tendenza, a maggior ragione se si considera che gli ultimi 5 precedenti tra Liverpool e City hanno regalato almeno un gol per parte.

Nel match in programma sul neutro di Leicester, quindi, il pronostico è Goal.