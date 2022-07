Argentinos Jrs-San Lorenzo, statistiche e pronostico

Liga Profesional , i risultati della scorsa settimana hanno fatto perdere la vetta della classifica all' Argentinos Jrs . La squadra allenata da Gabriel Milito nel corso della 10ª giornata non è riuscita ad andare oltre l'1-1 contro il Banfield e il contemporaneo successo dell' Atletico Tucuman sul campo dell' Independiente (1-0) ha fatto scivolare Vera e compagni in seconda posizione.

L'Argentinos Jrs ora non può far altro che rimboccarsi le maniche per cercare di recuperare il prima possibile il terreno perso. Al "Diego Armando Maradona" di Buenos Aires arriva un San Lorenzo che in questa prima parte di stagione ha pareggiato ben 7 incontri dei 10 incontri fin qui disputati.

I numeri dell'Argentinos Jrs in casa sono però impressionanti, quattro successi e un pareggio conditi da ben nove reti realizzati e soltanto quattro subite. Anche le quote sorridono ai padroni di casa (l'1 vale mediamente 1.85) ma per non correre troppi rischi si può provare la 1X più Multigol 1-4.