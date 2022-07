Estudiantes-Banfield, quote e pronostico

Fai ora i tuoi pronostici!

Match equilibrato, scopri il pronostico

Osservando il ruolino di marcia dell'Estudiantes si nota subito che i biancorossi in questa prima parte di stagione hanno ottenuto i risultati migliori davanti al proprio pubblico. I "Pincha" in casa con due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta hanno conquistato ben 8 degli 11 punti totalizzati nelle prime 10 gare del torneo.



Con il Banfield impegnato in trasferta difficilmente si assiste a una partita ricca di occasioni da rete, con solamente 4 gol realizzati e 1 subito (miglior difesa esterna della Liga Profesional) i biancoverdi hanno fatto registrare l'Under 2,5 in 3 occasioni su 4. Il match si preannuncia equilibrato e non si può escludere ancora una volta l'Under 2,5 al novantesimo.