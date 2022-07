Brasileirao, ecco il pronostico di Internacional-Atletico Mineiro

Il campionato di calcio brasiliano è giunto alla 20ª giornata. Il programma odierno prevede diverse sfide molto interessanti, tra di esse spicca senza dubbio quella tra l' Internacional e l' Atletico Mineiro . Allo stadio " José Pinheiro Borda " scendono in campo due squadre che sono separate solamente da due punti in classifica.

Fai ora i tuoi pronostici!

Amiche del segno X

Osservando i risultati fatti registrare dall'Internacional in casa e dall'Atletico Mineiro in trasferta si nota subito una cosa. Entrambe le squadre in questa prima parte di stagione hanno stretto una forte "amicizia" con il segno X. L'undici allenato da Mano Menezes nelle prime 19 gare disputate ha pareggiato per ben 9 volte (di cui "solo" 4 in casa) mentre Hulk e compagni lontano dai lidi amici hanno chiuso la bellezza di 5 incontri su 9 in parità.

Per le quote la partita si preannuncia molto equilibrata, sia l'Internacional che l'Atletico Mineiro vantano 27 gol all'attivo e 20 al passivo. Gabriel e soci in casa viaggiano a una media di 1,88 reti realizzate a partita. Può starci il Multigol Casa 1-2.