Athletico Pr-Sao Paulo, il pronostico del match

All' Arena da Baixada di Coritiba si gioca Athletico Pr-Sao Paulo . Il club rossonero la scorsa settimana ha perso per 2-0 contro il Botafogo mentre la squadra guidata dalle direttive di Rogerio Ceni con il 3-3 fatto registrare contro il Goias ha terminato l'11ª partita in parità (5 "X" nelle precedenti 6 gare di campionato).

Con il Sao Paulo in campo quindi nelle ultime settimane non si vince e non si perde ma si assiste comunque a delle gare spettacolari ricche di occasioni da rete. Il "Tricolor Paulista" prima di pareggiare 3-3 con il Goias aveva centrato la "X" accompagnata dal "Goal" e dall'Over 2,5 anche contro l'Internacional (3-3) e la Fluminense (2-2). Ci può stare almeno una rete per parte anche nella trasferta con l'Atheltico Pr.