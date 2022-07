Pronostici Superliga, il Nordsjaelland va per il tris

Campionato danese, più che promettente l'avvio del Nordsjaelland che ha vinto le prime due partite in trasferta. I presupposti per puntare al tris ci sono tutti: a Farum arriva una neopromossa, il Lyngby.

Campionato danese, indovina il risultato di Nordsjaelland-Lyngby

Nordsjaelland favorito

Odense e Brondby sono cadute sotto i colpi del Nordsjaelland, capace oltretutto di vincere entrambi gli incontri con due reti di scarto.

La squadra di Farum è attesa adesso dall'esame casalingo contro il Lingby, matricola che ha prima pareggiato 2-2 col Silkeborg e poi perso 1-0 sul campo dell'Horsens, altra neopromossa.

Numeri e quote, tutto dalla parte del Nordsjaelland la cui vittoria in sede di pronostico rappresenta l'opzione più probabile. Per chi gradisce opzioni di tipo "combo" occhio alla 1X più Multigol 2-5.