Brasileirao, il pronostico di Santos-Fluminense

Santos-Fluminense, indovina il risultato esatto e vinci i premi!

Goal/No Goal, ecco le statistiche

Sei vittorie e due pareggi nelle ultime otto giornate. Non è eccessivo assegnare alla Fluminense l'etichetta di "squadra più in forma" del Brasileirao. Bomber Cano (12 gol finora) e compagni faranno visita ad un Santos che in casa ha conquistato 18 dei 26 punti totali.

Da segnalare che il Peixe è reduce da un poker di gare condite dalla combo No Goal+Under 2,5, dati che però stridono di fronte ai 5 Over 2,5 e 4 Goal centrati dalla Flu. Scelta dunque non semplice se si resta confinati in questo particolare ambito.

Un'alternativa? Attenzione all'esito Multigol 2-3, tenendo presente che il Tricolor Carioca nelle 9 partite esterne fin qui disputate non ha ancora mai collezionato la somma gol finale 3.