Verstappen re d'Ungheria, ecco a quanto era quotato il suo trionfo

Domenica da urlo per la Red Bull e soprattutto Verstappen , che con una rimonta strepitosa ha vinto il Gran Premio d'Ungheria . Strepitosa perchè la sua monoposto era partita dalla quinta fila, dalla decima posizione quindi, per problemi al motore accusati in qualifica .

Trionfo Verstappen, bookie sorpresi

Uno stimolo in più per l'olandese che alla vigilia del Gp aveva dichiarato di puntare lo stesso alla vittoria, mai arrivata per lui in precedenza sul circuito dell'Hungaroring.

Un successo (comprensibilmente) inaspettato anche per i bookie che quotavano a 10 la vittoria del pilota olandese, adesso sempre più leader nella classifica piloti con un vantaggio di ben 80 punti sul ferrarista Leclerc.