Ludogorets-Dinamo Zagabria, euro sfida con quote equilibrate

Nel terzo turno preliminare di Champions League scendono in campo venti squadre, quindi dieci gare in programma in questa due giorni che scatta oggi. Le vincenti approderanno agli spareggi, che qualificheranno sei squadre alla fase a gironi. A seguire analisi e pronostico di Ludogorets - Dinamo Zagabria.

Preliminari di Champions, fai i tuoi pronostici!

Due esiti da tenere d'occhio

Ci sono tutti i presupposti per assistere ad un primo round equilibrato. Entrambe le squadre hanno iniziato la stagione alla grande, sia in campionato che in coppa. La Dinamo ha messo in bacheca la Supercoppa nazionale battendo ai rigori l'Hajduk, in campionato ha fatto tre su tre e in Champions ha messo al suo posto i macedoni dello Shkupi, battuti 1-0 a Skopje dopo il 2-2 in Croazia.

Voti alti anche per il Ludogorets, che nel campionato bulgaro ha iniziato con 10 punti in 4 giornate e in Champions ha eliminato Sutjeska e Shamrock Rovers senza troppi patemi.

I bulgari proveranno a sfruttare il fattore campo senza però prestare il fianco a un avversario temibile come quello croato.

Probabile l'Under 2,5, sulla carta. Visto che si parlava di equilibrio, occhio allora all'esito Multichance "X primo tempo o X finale".