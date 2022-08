Champions League, ecco il pronostico di Monaco-Psv

Il Psv dal canto suo ha appena vinto la Supercoppa d'Olanda contro l'Ajax per 5-3. Allo "Stade Louis II" ci sono tutti i presupposti per assistere a un match ricco di occasioni da rete.

Le quote pendono leggermente dalla parte del Monaco ma i "Boeren" allenati da Ruud Van Nistelrooy faranno di tutto per non chiudere in svantaggio i primi 90 minuti di gioco. L'ultimo precedente tra le due squadre disputato in terra francese è terminato a reti bianche, possibile in questa occasione il Goal in controtendenza.