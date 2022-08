Benfica-Midtjylland, statistiche e pronostico

Nel terzo turno preliminare di Champions League le " Aquile " portoghesi hanno le carte in regola per chiudere il discorso qualificazione già nella sfida d'andata contro il Midtjylland . Il Benfica nelle amichevoli disputate fin qui ha sempre vinto contro Reading (2-0), Nizza (3-0), Fulham (5-1), Girona (4-2) e Newcastle (3-2).

Il club danese ha invece iniziato già il suo campionato, nelle prime tre partite giocate Dreyer e compagni hanno conquistato solamente 4 punti. Con 7 reti all'attivo il Midtjylland vanta il miglior attacco della Superliga insieme al Silkeborg e al Viborg.

Indovina il risultato esatto di Benfica-Midtjylland e vinci!

Si gioca al "da Luz", scopri il pronostico

Dando un rapido sguardo alle quote di questa partita si nota subito una cosa, il successo del Benfica (in lavagna mediamente a 1.25) non sembra essere in discussione. Se si vuole alzare leggermente il coefficiente di rischio si può provare il Multigol Casa 2-4, le "Aquile" in casa nell'ultimo campionato disputato hanno segnato la bellezza di 36 gol in 17 match (circa 2,11 reti ogni 90 minuti).