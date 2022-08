Bodo Glimt-Zalgiris, statistiche e pronostico

Operazione rimonta riuscita. Il Bodo Glimt si è qualificato per il terzo turno preliminare di Champions League grazie all'8-0 inflitto al Linfield . All'andata la compagine norvegese aveva perso per 1-0 al " Windsor Park " di Belfast . Amahl Pellegrino e compagni ora dovranno vedersela con lo Zalgiris , squadra che nella fase precedente della competizione è riuscito a battere il Malmo sia in casa (1-0) che in trasferta (2-0).

Fai ora i tuoi pronostici!

Ancora una volta a confronto, scopri il pronostico

Per le quote il Bodo Glimt ammirato sia negli ultimi due campionati di Eliteserien (doppio primo posto) che nella precedente edizione della Conference League (eliminato ai quarti di finale dalla Roma di José Mourinho) non dovrebbe trovare problemi a liquidare la pratica lituana.

Lo Zalgiris negli ultimi due anni è stato eliminato dalle competizioni europee proprio dal Bodo Glimt. I norvegesi all'Aspmyra Stadion sono riusciti a battere i biancoverdi prima per 3-1 (nei preliminari di Europa League il 17 settembre 2020) e poi per 1-0 (nei preliminari di Conference League il 26 agosto scorso).

In questa occasione si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-5.