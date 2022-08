Champions, quote ok per il Qarabag

A un passo dagli spareggi. Per questo motivo il Qarabag punta a sfruttare il fattore campo nella sfida col Ferencvaros, che nelle due precedenti trasferte (turni prekiminari di Champions) ha pareggiato 0-0 in casa dei kazaki del Tobol e vinto di prepotenza per 4-1 sul campo dello Slovan Bratislava.