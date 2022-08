Stella-Rossa-Pyunik, a pronostico ci sta il segno 1

L’outsider Pyunik sulla strada della Stella Rossa di Dejan Stankovic . I campioni di Serbia fanno il loro ingresso in scena a questo punto del torneo, al contrario degli armeni che hanno ribaltato il pronostico sfavorevole col Cfr Cluj (eliminato ai rigori dopo un doppio pareggio) e poi “fatto il loro” contro il Dudelange, battuto 4-1 in trasferta al ritorno, rimediando al precedente scivolone interno (0-1).

Stella Rossa-Pyunik, fai il tuo pronostico

In gioco il numero di gol segnati dai serbi

La Stella Rossa ha comunque fatto un buon rodaggio vincendo le prime quattro partite di campionato, segnando ben 17 reti e subendone soltanto una. Vena realizzativa da confermare in un match già importante per la stagione degli uomini allenati da Dejan Stankovic.

Per le quote è la cronaca di un segno 1 annunciato e offerto soltanto a 1.16. In gioco il numero di gol segnati dalla Stella Rossa. Da 2 a 4 (Multigol Casa 2-4) vale 1.47 mentre o due o tre (Multigol Casa 2-3) è un’ipotesi da 1.90 volte la posta.