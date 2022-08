Malmo-Dudelange, ecco cosa dicono le quote

Addio sogno Champions, non resta che consolarsi con l'Europa League. Malmo e Dudelange si sfidano nella gara d'andata di un doppio confronto in cui la vincente accederà ai playoff di Europa League 2022/23.

Malmo-Dudelange, indovina il risultato e vinci i premi in palio

Una combo come pronostico

Il Dudelange ha superato l'ostacolo Tirana ma non quello armeno, il Pyunik. Ora i lussemburghesi cercheranno l'impresa in Europa League contro il super favorito Malmo, eliminato a sorpresa dallo Zalgiris (Lituania) senza segnare neppure un gol tra andata e ritorno. Fatto insolito per una squadra abituata a segnare molto, specie nel suo stadio.

La stagione degli svedesi è iniziata da mesi e anche questo fattore fa prendere l'ago della bilancia dalla loro parte.

Quota popolare per il segno 1, esito a cui si può legare in combo l'Over 1,5 (o 2,5).