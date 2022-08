Slavia Praga-Panathinaikos, quote e pronostico

Il terzo turno preliminare di Conference League prevede una sfida molto interessante. Alla "Fortuna Arena" scendono in campo lo Slavia Praga e il Panathinaikos. La compagine ceca arriva all'appuntamento con i greci dopo aver eliminato il St. Josephs con un complessivo 11-0 (vittoria per 4-0 in trasferta e successo per 7-0 in casa).