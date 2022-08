Brondby-Basilea, ecco il pronostico

Pogon Szczecin e Crusaders archiviate, Brondby e Basilea sono pronte ad affrontarsi nel terzo turno preliminare di Conference League. L'undici danese dopo aver pareggiato in Polonia per 1-1 ha battuto il Pogon per 4-0 al ritorno. Gli svizzeri invece hanno conquistato il passaggio del turno nella sfida d'andata, al "2-0" in casa ha fatto seguito l'1-1 sul campo del Crusaders.