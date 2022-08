Pronostici Coppa Italia, il Sassuolo di Frattesi sfida il Modena

Nei trentaduesimi di Coppa Italia c'è spazio anche per un derby. Lunedì, allo stadio Braglia, il Sassuolo di Frattesi (obiettivo di mercato della Roma di Mourinho) contende al Modena un biglietto per i sedicesimi di finale.

Modena-Sassuolo, indovina il risultato del match tra Tesser e Dionisi

Modena a testa alta, ecco le quote

Nel turno preliminare il Modena si è sbarazzato del Catanzaro con un bel 3-1, regalandosi così la sfida ai neroverdi di Dionisi. I canarini possono contare su un tandem offensivo molto interessante, quello formato da Diaw e Falcinelli.

Per il Sassuolo si tratta del debutto stagionale e qualche insidia un match del genere potrebbe riservarla. Di fronte c'è pur sempre una squadra che ha fatto benissimo lo scorso anno vincendo il girone B di Serie C e quest'anno punta a ben figurare in cadetteria.

Il pronostico sorride al Sassuolo ma è un segno 2 da circa due volte la posta: non "scontato" quindi. Meglio cautelarsi con l'opzione Multichance X o Goal.