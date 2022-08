Pronostico Bologna-Cosenza, felsinei avanti a 1.50

In attesa del debutto in Serie A domenica 14 agosto in casa della Lazio, il Bologna fa le prove generali nel match dei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Cosenza. Sfida in programma al Dall'Ara lunedì 8 agosto alle 21.15.

Bologna-Cosenza, indovina il risultato e vinci!

Quanti gol segna il Bologna? Ecco il consiglio

Il Cosenza lo scorso anno si è salvato a spese del Vicenza grazie ai playout, dunque sarà ancora Serie B. In attesa del match di campionato contro il Benevento (battuto in amichevole per 1-0) gli uomini di Dionigi proveranno a ben figurare contro una squadra di categoria superiore come il Bologna, reduce dall'amichevole persa malamente per 4-1 in casa del Twente.

Il pronostico è indirizzato verso l'1 dei rossoblù, offerto mediamente a 1.50. Vero che i meccanismi vanno oliati ma è lecito attendersi già qualcosa di buono da Arnautovic e soci in termini realizzativi.

Da provare l'opzione Multigol Casa 2-4 che corrisponde a un range di reti del Bologna compreso fra due e quattro.