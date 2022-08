Dinamo Zagabria-Ludogorets, per le quote croati favoriti

Missione playoff vicina per la Dinamo Zagabria. I campioni di Croazia hanno battuto in trasferta per 2-1 i bulgari del Ludogorets avvicinandosi ad ampie falcate alla fase cruciale delle qualificazioni di Champions League.

Bulgari a caccia del gol

Strada in salita dunque per il Ludogorets, sorpreso all'andata da due gol nei primissimi minuti che hanno indirizzato il match dalla parte dei croati. Rimonta che si annuncia ancor più dura visto che la Dinamo ha sempre segnato almeno un gol in sette degli otto incontri ufficiali disputati in stagione.

All'andata le quote erano decisamente equilibrate, adesso sorridono decisamente ai croati che pure non hanno necessità di vincere. Il Ludogorets potrebbe segnare almeno un gol a prescindere dall'esito finale, occhio al Multigol Ospite 1-2 e al Goal, offerto mediamente a 1.80.