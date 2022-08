Guimaraes-Hajduk, per le quote è sfida da Goal

Il terzo turno preliminare di Conference League propone tantissime partite da analizzare in chiave pronostici. Una di queste è Guimaraes-Hajduk, terminata 3-1 all'andata in favore dei croati.

Pronostico sul Goal/No Goal

Rimontare un 3-1 non è impresa semplice, a maggior ragione contro una delle migliori rappresentanti del calcio croato. Il Guimaraes nel turno precedente di Conference ha avuto vita facile col Puskas Academy (Ungheria), per l'Hajduk si è trattato invece del debutto stagionale in Europa. In campionato invece sono arrivate due vittorie in trasferta contro squadre di modesta levatura.

Non semplice decifrare il pronostico "secco" di questo secondo incontro, meglio forse affidarsi al Goal che è anche sponsorizzato dalle quote.