Hjk-Maribor, statistiche e quote del match di Europa League

Hjk-Maribor mette in palio un biglietto per gli spareggi di Europa League. Finlandesi in una posizione di chiaro vantaggio dopo il 2-0 con cui hanno battuto gli sloveni all'andata ma c'è una gara di ritorno da giocare... e decifrare in chiave scommesse e pronostici.

Preliminari di Europa League, fai i tuoi pronostici

Pronostico sul Multigol

Un po' a sorpresa, dunque, l'Hjk è andato a vincere per 2-0 in Slovenia in casa di un Maribor che in campionato sta andando a corrente alternata e che, come l'Hjk, è stato retrocesso dalla Champions al termine del secondo turno eliminatorio.

Vincere con almeno due reti di scarto in casa dei finlandesi non sarà semplice, anche alla luce delle statistiche fatte registrare dal Maribor. Nei cinque incontri precedenti, in Europa, gli sloveni hanno "visto" solo No Goal e Under 2,5. Dunque, pochi gol fatti e subiti.

Le quote non a caso mettono l'accento proprio su queste due opzioni. Come alternativa, sempre ipotizzando un match con poche reti totali, è da suggerire l'esito Multigol 1-2 al 90'.