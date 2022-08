Az Alkmaar-Dundee Utd, il pronostico è a senso unico

Oltre al Twente c'è anche un'altra olandese a caccia del pass per i playoff di Conference League. Si tratta dell'Az Alkmaar, alle prese con gli scozzesi del Dundee Utd che hanno chiuso al quarto posto lo scorso campionato.

Conference League, fai i tuoi pronostici

Az favorito, ecco un esito da provare

All'andata il pronostico era decisamente favorevole all'AZ ma alla fine il gol di Middleton ha fatto esplodere il tifo di fede Dundee Utd, la cui vittoria era offerta intorno al 6.50.

Adesso gli olandesi devono rimettere le cose a posto nel loro stadio e sulla carta, almeno stavolta, non dovrebbero esserci sorprese.

Le statistiche mettono in evidenza il No Goal nelle quattro gare ufficiali disputate dall'Az mentre gli scozzesi fanno registrare un triplo Under 2,5 tra Premiership scozzese (un pari e un ko) e match d'andata contro l'undici di Alkmaar.

Probabile che l'Az possa vincere segnando diverse reti. Un'opzione da segnalare come pronostico è il Multigol Casa 2-4, cioè Az in gol da due a quattro volte.