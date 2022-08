Gollo-Predictor: i pronostici di Ferragosto

Verona-Napoli: dopo l'eccezionale stagione 2021-2022 del Verona, l'addio dell'allenatore Tudor è stato un campanello d'allarme confermato dalla campagna "cessioni" estiva. Il Verona si è parecchio indebolito e anche se è un club che cerca giovani promesse, certamente in partenza è meno forte dello scorso anno. Affronta però una squadra che ha perso pezzi pregiati e che ancora non li ha adeguatamente sostituiti e che è un cantiere aperto. Il nostro algoritmo prevede un X2+Under 3.5 . Tra i vari dati analizzati, seppure in via sperimentale, la redazione ha estratto Over 4.5 Cartellini .

Juventus-Sassuolo: la lunga estate senza calcio, il brutto ricordo della stagione passata, qualche difficoltà a trovare difensori adeguati hanno lasciato una brutta impressione della Juve ben oltre i suoi demeriti. Oggi affronta un Sassuolo ampiamente ridimensionato nelle ambizioni, certamente meno forte dello scorso anno ed in cui i nuovi innesti devono dimostrar di valere i calciatori partiti e quelli in partenza. L'algoritmo non dà molte chance ai neroverdi ma il segno 1 è ingiocabile: non regalate i fantacrediti per favore. Se proprio dovete giocare scontato, il GOL è meglio oppure seguite l'algoritmo con MG Casa 1-4 e MG Ospite 1-2 con una quota decisamente migliore.

E' importante leggere le Schede perchè Gollo rielabora i Gol Attesi per la squadra di casa e la squadra ospite e quindi le quote del match. I pronostici sono sempre in linea con i 4 Risultati Esatti ritenuti più probabili e vengono esposti alcuni dei possibili esiti coerenti con i 4 risultati.

Spieghiamo così ai tanti appassionati che in questi giorni ci hanno chiesto perchè non c'è un solo pronostico: Gollo elabora la tendenza della partita e il grado di attendibilità complessivo dei primi 4 risultati esatti più probabili. Spetta poi al Fantagiocatore scegliere l'esito che più gli piace.