Playoff Champions League, il pronostico di Rangers-Psv

Nella doppia sfida i Rangers sono andati ko in Belgio per 2-0 ma hanno poi ribaltato il risultato con un 3-0 a Glasgow. Il Psv aveva invece pareggiato 1-1 nel Principato e, al termine dei novanta minuti regolamentari, aveva chiuso sul 2-2 il ritorno a Eindhoven (siglando il 2-2 a un minuto dalla fine del secondo tempo). Ai supplementari, poi, una rete di De Jong ha staccato il biglietto per il playoff decisivo.

In casa una rete ci sta, in trasferta… pure

L’impresa dei Rangers di ribaltare in casa lo 0-2 rimediato in trasferta non è un episodio isolato. Anche in altre occasioni gli scozzesi hanno dimostrato di soffrire la lontananza da Glasgow ma di poter poi contare sul proprio pubblico per rimettere in ordine le cose.

Il Psv, al contrario, non fa troppa differenza tra “casa” e “fuori” e, in un modo o nell’altro, riesce sempre (o quasi) a mettere in difficoltà i propri avversari. Con queste premesse l’ipotesi che gli scozzesi riescano a realizzare almeno una rete non appare così azzardata e che anche gli olandesi abbiano l’opportunità di andare in rete… pure!

Se il ragionamento è valido, con le quote che vedono il pronostico in equilibrio, allora si potrebbe provare a guardare in direzione del “Goal”, esito che in questo contesto sembra offrire discrete garanzie.