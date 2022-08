West Brom-Cardiff, come pronostico una combo

Championship, fai il tuo pronostico su West Brom-Cardiff

WBA, finora sempre "Goal"

Il West Brom cerca la prima vittoria al quarto tentativo, dopo aver pareggiato 1-1 con Middlesbrough e Watford e perso 1-2 col Blackburn.

Per il WBA un avversario fin qui “rispettoso” del fattore campo come il Cardiff, che ha vinto in casa (con Norwich e Birmingham) e perso fuori (1-2 col Reading).

Il West Brom dunque ha solo “Goal” all’attivo ma per le quote è in arrivo l’inversione di tendenza. Un pizzico di fiducia in più ai “Baggies”: combo 1X + Under 3,5.