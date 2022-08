Ludogorets-Zalgiris e Malmo-Sivasspor, un doppio pronostico

Spareggi di Europa League , ecco l'analisi delle partite di due “deluse”, Malmo e Ludogorets . Già, perchè le due squadre avevano come obiettivo l’approdo ai playoff di Champions ma l’avventura dei bulgari si è fermata al terzo turno preliminare, contro la Dinamo Zagabria , mentre quella degli svedesi è stata interrotta a sorpresa dai lituani dello Zalgiris (poi mandati a casa dal Bodo Glimt ) al secondo turno.

Metti alla prova la tua abilità con i pronostici sui playoff di Europa League

Zalgiris, serve un altro miracolo

Il calendario consegna ora al Ludogorets proprio i giustizieri del Malmo e il pronostico sulla carta è favorevole ai campioni in carica di Bulgaria. Difficile che lo Zalgiris possa ripetere il “miracolo” nella tana dei bulgari. A Razgrad l'opzione da provare è la combo 1 + Over 2,5, in alternativa l’1 handicap.

Sivasspor ancora in vacanza

E il Malmo? Si giocherà l’accesso in Europa League contro un Sivasspor che ha all’attivo “solo” tre match di campionato. Peccato per i turchi che siano stati un flop alla luce del solo punto raccolto e degli 8 gol imbarcati.

Anche questa sfida profuma di segno 1, con il Malmo che dovrebbe andare a segno da 2 a 4 volte: esito “Multigol casa 2-4”.