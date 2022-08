Gollo-Predictor: i pronostici del 21 Agosto

In molti ieri sono caduti per i due zero a zero delle 18,30: Torino-Lazio e Udinese-Salernitana . Gli appassionati che hanno letto le Schede di Gollo sulla piattaforma for fun avranno certamente notato che l'algoritmo adottato dal CorrieredelloSport aveva indicato due match molto chiusi, da Under: addirittura nel caso del match di Udine, lo 0-0 era indicato tra i risultati esatti più probabili.

Match difficile e non scontato tra Sassuolo e Lecce e infatti è "solo" 1-0 e anche in questo caso, l'indicazione dell'Under fa felici i fantagiocatori del palinsesto.

Infine, per giocare l'1 dell'Inter in Inter-Spezia sotto quota 1,20 non c'è bisogno nè di un algoritmo nè di un esperto mentre per prendere quota 1,70 su questa partita, più facile seguire l'algoritmo e cimentarsi con l'Over 1.5 2° Tempo regolarmente realizzatosi a differenza del più asfittico, come prevedibile e previsto, primo tempo.

Il Concorso 2021-2022 è agli sgoccioli e a breve partirà il nuovo, ancora una volta con 40.000€ di Montepremi, Gollo è già punto di riferimento per i concorrenti: come sempre, giochi for Fun e vinci for Real.

Oggi si giocano altre 4 partite di Serie A: le Schede di Gollo sono sul portale corrieredellosport.fun anche se le letture della redazione e le anteprime sono solo sul Gruppo Telegram di Gollo-Predictor:

alle 18,30 il Napoli ospita il Monza: per l'algoritmo i 4 risultati esatti più probabili sono 2-1 3-1 4-1 e 4-2. Ne segue che i pronostici possono andare dal segno 1+Gol al Multigol 3-5 o MGCasa 2-4 e Ospite 1-2. E' questo il modo di leggere le elaborazioni di Gollo-Predictor, proprio partendo dai 4 risultati esatti ritenuti più probabili. Non dimenticate di guardare la rielaborazione delle quote che ci dice dove la quota media del mercato è inferiore (segno rosso) o superiore (segno verde) rispetto all'elaborazione di GOLLO.

In contemporanea col Napoli, si affronteranno Empoli e Fiorentina nel derby toscano (per la verità non molto sentito): i 4 risultati esatti più probabili per l'algoritmo sono 0-1 1-1 0-2 1-2. La redazione si è espressa per X2+Multigol 2-4 anche se 1 dei 4 risultati indicati da Gollo non è in linea (lo 0-1). Il rischio Under 2.5 in questa partita è molto alto e soprattutto potrebbe essere un match molto chiuso all'inizio con un primo tempo asfittico.

Nel big match tra Atalanta e Milan i 4 risultati esatti più probabili per Gollo sono 1-1 0-1 1-2 1-0. Uno dei 4 risultati premia l'Atalanta ma nonostante ciò la redazione si esprime per X2+Under 3.5. Nella rielaborazione delle quote, Gollo stima il segno 2 a 2,31 mentre mediamente è offerto a 2,46 e ciò significa che anche l'X2 è una buona quota.

Si chiudono le analisi con Bologna-Verona dove per la prima volta va in scena il secondo motore di Gollo, quello sui falli e sui cartellini: partita da Over 4.5 Cartellini per il nostro predictor.

Buon divertimento a tutti i fantagiocatori.