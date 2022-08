Stella Rossa-Maccabi Haifa, il pronostico del match

A Belgrado i padroni di casa sono chiamati a compiere l'impresa. All'andata la sfida tra la Stella Rossa e il Maccabi Haifa è terminata 3-2 per la squadra israeliana. Al momento le quote sorridono alla compagine serba che in questo match potrà contare anche sull'importante spinta dei propri supporters.

Fai ora i tuoi pronostici



In casa della Stella Rossa non si passa, scopri il pronostico

Se c'è una cosa che sa fare la Stella Rossa è sfruttare proprio il "fattore campo". L'undici allenato da Dejan Stankovic nelle precedenti cinque partite disputate davanti al proprio pubblico ha prima battuto il Radnicki Nis per 4-0 poi in rapida successione ha centrato il successo anche contro il Kolubara (5-0), il Radnik (6-0), il Pyunik (5-0) e il Vozdovac (4-0).

Il "No Goal" ha risposto presente anche nelle ultime due trasferte disputate dal Maccabi Haifa, alla vittoria per 4-0 ottenuta sul campo dell'Olympiakos ha fatto seguito la sconfitta per 2-0 contro l'Apollon.

Quote alla mano sembra starci il segno 1 (vale circa 1.75) ma per non correre troppi rischi si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Over 1,5.