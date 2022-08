Pronostico Dinamo Zagabria-Bodo, missione rimonta per i croati

Come un anno fa, Dinamo Zagabria alle porte della fase a gironi di Champions League . Allora fu lo Sheriff a negare la qualificazione ai croati allo step decisivo. Per scacciare i fantasmi di un’altra delusione Orsic e compagni devono rimediare allo 0-1 incassato in Norvegia dal Bodo Glimt .

Champions League, fai i tuoi pronostici sulle partite dei playoff!

Quote favorevoli ai croati

Le premesse per far bene ci sono: nelle sette gare interne fin qui disputate la Dinamo ha segnato ben 23 gol e in 6 di queste è andata a segno in almeno due occasioni.

Di fronte c’è un Bodo che ha convinto all’andata ma ha avuto il demerito di non incrementare il bottino. Nelle trasferte di Champions i norvegesi, pur avendo affrontato rivali modesti come Klaksvik (Far Oer), Linfield (Nordirlanda) e Zalgiris (Lituania), fanno registrare due ko e un pareggio.

Gara che la Dinamo può dunque chiudere con un segno 1 al 90’, offerto mediamente a 1.80 Se lo farà con un gol di scarto saranno supplementari: ma questa è un’altra storia...