Fenerbahce-Austria Vienna, ecco il pronostico

Per il Fenerbahce l'accesso alla fase a gironi di Europa League è molto vicino. All'Ullker Stadyumu di Istanbul il confronto con l'Austria Vienna riparte dal 2-0 in favore del club turco. Quote alla mano non sembrano esserci dubbi su chi vincerà questo incontro, il segno 1 è proposto mediamente a 1.40 mentre il "2" è offerto a circa 7 volte la posta.