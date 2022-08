Gollo-Predictor centra l'1-1 di Juve-Roma e altri 6 risultati esatti

Aveva impressionato nella stagione 2020-2021 tramutando 1.000 Fantacrediti in 158.000 sul gioco for fun del corrieredellosport dove si gioca gratis e si vincono 40.000€ di Montepremi sfidando gli amici.

Ci sono due modi per consultare Gollo, entrambi indispensabili: sulla piattaforma for fun (anche APP Android e IOS) e sul Gruppo Telegram "Gollo-Predictor" dove gli ideatori dell'algoritmo offrono un'analisi in anteprima dei match interpretando i dati dell'algoritmo.

Come funziona?

Gollo-Predictor incrocia ben 70 fonti di dati statistici sui match e li rielabora secondo 12 algoritmi, 3 parametri soggettivi (stato di forma, infortunati, condizione psicologica) e 2 motori bayesiani arrivando a ciò che interessa agli appassionati di pronostici e concorrenti del gioco for fun: un indicatore di gol attesi per la squadra di casa e per la squadra ospite.

Con questi due dati rielabora le quote del match su esito finale, under/over 2.5 e Goal/No Goal ma soprattutto individua i 4 risultati esatti più probabili.

Con i 4 risultati esatti ritenuti più probabili per quel match, la redazione stabilisce un pronostico (in anteprima sul Gruppo Telegram) anche se ogni concorrente può già farlo per proprio conto con le schede pubblicate sull'APP.

Lo scopo è quello di offrire uno strumento per guidare le scelte nel gioco for fun ma è chiaro che poi diventa un modo per divertirsi coi pronostici in generale.

E' attesa per le ore 13,00 l'elaborazione delle schede per la giornata del 28 Agosto 2022.