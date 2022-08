Pronostici di Serie A del 30 Agosto: tutto troppo facile per Gollo

Poco male, i giocatori di corrieredellosport.fun che avevano seguito i consigli sino al giorno prima hanno già preso migliaia di crediti di vantaggio sulla concorrenza.

Non c'è tempo, perchè oggi scendono in campo 6 squadre per 3 match dall'esito apparentemente scontato:

Sassuolo-Milan: turnover e infermeria lasciano intendere un Milan in formazione largamente rimaneggiata. D'altra parte, Pioli potrà cambiare la partita con innesti importanti dalla panchina. Il Sassuolo non ha impressionato e quindi la tendenza del mercato è comunque giocare il Milan, magari con GOL e Over. Di diverso avviso è GOLLO che vede una partita con MULTIGOL 1-3 e il Milan comunque favorito. Nei 4 risultati esatti più probabili, solo uno prevede il pareggio per 1-1. Diamo fiducia all'elaborazione giocando Under 3.5.

Le schede complete di Gollo sono sulla piattaforma for fun mentre le anteprime e le selezioni della redazione sono sul Gruppo Telegram.

Inter-Cremonese: davvero difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria dell'Inter e anche l'algoritmo prevede un segno 1 a quota 1,26. Tra i 4 risultati esatti più probabili abbiamo 2-0 3-0 2-1 e 3-1. In questo match la "no bet" è quasi d'obbligo ma volendo forzare la mano la quota del GOL Ospite poco sotto 2,00 può valere la pena.

Roma-Monza: pronostico chiuso anche e soprattutto in relazione ad una Roma molto ermetica in difesa anche se non particolarmente brillante in avanti, almeno sino ad ora. Il Monza venderà cara la pelle ma le prime uscite non sono state confortanti anche se la presenza in campo contemporaneamente di Sensi e Pessina dovrebbe apportare qualità. Il secondo motore di Gollo suggerisce Over 4.5 Cartellini e tralascia gli esiti classici, tutti molto sottoquotati.

E' importante consultare le Schede complete anche per il confronto tra le quote rielaborate dall'algoritmo e la quotazione media dei bookmaker.

Al gioco fun si vince anche giocando gli esiti che non hanno subito troppe variazioni al ribasso ed in questo aiutano molto le interpretazioni dell'algoritmo date dagli ideatori e che trovate sul Gruppo Telegram.