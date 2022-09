Club Brugge-Cercle Brugge, quote favorevoli ai padroni di casa

Fai ora i tuoi pronostici!

Tutto spinge in direzione del segno 1

Questa premessa era d’obbligo non solo per inquadrare la situazione in cui si trova il torneo ma anche per introdurre l’anticipo di stasera che mette di fronte il Club Brugge (terzo, appunto) contro il Cercle Brugge (terz’ultimo). Una sfida che non è un vero e proprio testacoda ma poco ci manca. Il Club ha finora realizzato 13 reti e ne ha incassate 7 mentre il Cercle pure ha subìto 3 reti ma ne ha messe a segno soltanto 3. Da notare come il Cercle ha sempre perso nelle tre gare fin qui disputate lontano da casa e questo dato fornisce al pronostico un’ulteriore spinta verso il segno “1”. Un esito che, carta alla mano, sembra la soluzione più adatta ad un match che anche le quote valutano alla portata della formazione di casa.