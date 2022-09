Predictor: il pronostico della Serie A di oggi

Il terno consigliato è sul Gruppo Telegram di Gollo mentre tutte le Schede e le analisi le trovi qui.

Fiorentina-Juventus: dopo un inizio anticipato di campionato in pieno Agosto ecco l'ultima partita del trittico terribile che prevedeva anche il turno infrasettimanale. La Fiorentina non segna da ben 3 turni, la Juve non dovrebbe arrivare a Firenze con l'idea dell'arrembaggio. Gollo pronostica partita chiusa, addirittura da Under 2.5 con lo 0-0 tra i 4 risultati più probabili. La redazione propone un Under 1.5 1°T+ Over 0,5 2°T a 1,70 che cerca di mediare tra i freddi calcoli dell'algoritmo e la possibilità non remota che il match possa aprirsi nel secondo tempo a seguito di una segnatura di uno dei tanti campioni in campo. Scopri i 4 risultati esatti più probabili.

Milan-Inter: Gollo dà favorito il Milan mentre il mercato preferisce leggermente l'Inter ma soprattutto l'analisi è per una partita scoppiettante. ATTENZIONE però alla stanchezza dopo una settimana con 3 match in pieno agosto. Ecco quindi che stavolta la previsione di GOLLO ricade su un vecchio e caro esito: OVER 2.5 a 1,84 mentre la redazione lo interpreta con un Over 0,51° T + Over 0,5 2° T a 1,68. Scopri i 4 risultati esatti più probabili.

Lazio-Napoli: entrambe le squadre vengono da un pareggio deludente sul piano delle aspettative ma non del gioco. Uno stop stasera aprirebbe una mini crisi rispetto alle ambizioni di Scudetto per il Napoli e di zona Champions per la Lazio. Secondo Gollo questo match è da Gol e Over (ma non avevamo certo bisogno dell'algoritmo per saperlo) ma attenzione che uno dei 4 risultati esatti più probabili è l'1-1. Ecco quindi che il prono più coerente con l'analisi di Gollo è Over 0,5 1° Tempo e Over 0,5 2° Tempo a quota 1,57. Guarda l'analisi completa.

