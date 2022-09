Champions, Salisburgo-Milan: i consigli per le scommesse

Salisburgo-Milan show! Indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Una combo da provare

Lo scorso anno la squadra allenata dal tedesco Jaissle è approdata agli ottavi (traguardo storico per un’austriaca) e fu eliminata dal Bayern ma a Salisburgo finì 1-1. Okafor e l’ex Shakhtar Fernando gli uomini... di punta con il gioiellino Sesko da tenere (eventualmente) d’occhio per la retroguardia rossonera.

Per le quote il Diavolo parte favorito alla Red Bull Arena ma il 2 a 2.10 “dice” che non sarà una passeggiata.

Il pronostico? Intriga la combo X2+Goal a quota 2.