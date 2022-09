Celtic-Real Madrid: pronostico, quote e scommesse

Champions League, il Real Madrid che si appresta a giocare al "Celtic Park" di Glasgow è una squadra che è riuscita a conquistare sempre l'intera posta in palio nelle prime 4 giornate del suo campionato. La compagine allenata da Carlo Ancelotti dopo aver battuto in trasferta Almeria (2-1), Celta Vigo (4-1) ed Espanyol (3-1) è riuscita a vincere anche in casa contro il Betis (2-1).