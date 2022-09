Ludogorets-Roma: quote, pronostico e statistiche del match

Nella passata stagione la Roma di José Mourinho aveva salutato l'Europa alzando al cielo la Conference League. Ora i giallorossi sono pronti fare il loro esordio in Europa League sul campo del Ludogorets. La partita in programma all'Huvepharma Arena vede la compagine capitolina partire con i favori del pronostico (il segno 2 paga mediamente 1.50) nonostante lo stop subito in campionato contro l'Udinese. Lorenzo Pellegrini e compagni però sanno benissimo che dovranno fare attenzione a non sottovalutare l'avversario, i bulgari negli ultimi cinque impegni ufficiali sono sempre andati a segno in almeno due occasioni.