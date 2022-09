Ligue 1, il pronostico di Lens-Troyes

Gli ospiti si presentano all'appuntamento dopo aver fatto registrare 2 successi e 1 pareggio nelle precedenti tre gare di Ligue 1. Il Troyes dopo aver perso contro Montpellier, Tolosa e Lione è riuscito a totalizzare 7 punti contro Angers (3-1), Monaco (4-2) e Rennes (1-1).

Il ruolino di marcia interno del Lens parla in maniera molto chiara. La squadra allenata da Franck Haise davanti al proprio pubblico è riuscito a battere in rapida successione Brest (3-2), Rennes (2-1) e Lorient (5-2). Per le quote l'undici giallorosso parte favorito a circa 1.50, può starci la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Over 1,5 visto che con il Troyes in campo in questa prima parte di stagione non è ancora mai uscito l'Under 1,5.