Plzen-Inter, pronostico e migliori quote

La seconda sfida dell'Inter nella fase a gironi di Champions League è in programma martedì 13 settembre alle 18.45. l nerazzurri fanno visita al Viktoria Plzen, primo nel campionato ceco con 9 punti (6 vittorie e un pareggio).

Multigol Ospite 2-3: scopri la quota

Nel gruppo C le due squadre sono state sconfitte al debutto, l'Inter ha perso 0-2 col Bayern mentre i cechi si sono arresi allo strapotere del Barcellona di Lewandowski (1-5 al Camp Nou).

Lunga l'estate calcistica del Plzen che per approdare alla fase a gironi ha superato ben tre avversari: Hjk, Sheriff e Qarabag. I cechi però non potevano capitare in un girone peggiore e anche contro l'Inter il pronostico è sfavorevole agli uomini di Bilek.

Il segno 2 nerazzurro vale mediamente 1.45, da provare l'opzione Multigol Ospite 2-3 offerta al doppio della posta.