Pronostico Bayern-Barcellona: Vincente, quote, Lewandowski

Il Barcellona di Lewandowski sfida il Bayern, fai il tuo pronostico

Bayern favorito, scopri il pronostico

Buona la prima per entrambe al debutto europeo. Il Bayern ha battuto l'Inter al Meazza con un gol per tempo mentre il Barcellona ha strapazzato il Plzen per 5-1 con tripletta di Lewandowski. Per Xavi sarà il miglior banco di prova possibile per capire se il gap dai tedeschi è ancora netto oppure se il divario si è quanto meno ridotto.

Per le quote il Bayern è in una posizione di chiaro vantaggio per la vittoria al 90', offerta a 1.75. Difficile in effetti ipotizzare una sconfitta interna dei tedeschi, allo stesso tempo il Barcellona può andare a segno almeno una volta a differenza della passata stagione.

Da segnalare che in Bundesliga il Bayern è reduce da tre pareggi di fila mentre il Barcellona dopo lo 0-0 all'esordio in Liga col Rayo ha sempre segnato almeno tre gol nelle successive cinque partite giocate.

Il pronostico a questo punto è confezionato: combo 1X più Goal.