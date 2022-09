Europa League, quote e pronostico di Roma-Hjk Helsinki

Seconda giornata della fase a gironi di Europa League , giovedì 16 settembre alle 21 è in programma il match Roma-Hjk Helsinki . Gara dal pronostico ampiamente favorevole ai giallorossi , chiamati a lasciarsi alle spalle la falsa partenza nel gruppo C contro il Ludogorets (1-2).

Roma-Hjk, fai il tuo pronostico e vinci i premi in palio!

Scommesse combo per Roma-Hjk

Anche l'Hjk ha esordito con una sconfitta, quella col Betis (0-2 a Helsinki con doppietta di Willian Jose). Tutto secondo copione però per quanto riguarda i finlandesi, sulla carta l'avversario più debole del girone. Nonostante questo Dybala e compagni saranno chiamati a onorare l'impegno, l'Hjk ha perso solo due degli ultimi 12 match ufficiali disputati: 0-5 in casa del Plzen, nei preliminari di Champions, oltre al sopra citato 0-2 casalingo con il Betis di Manuel Pellegrini.

Pronostico chiuso per le quote, con la Roma che domina in lavagna a 1.12 sui finlandesi, bancati vincenti all'Olimpico a circa 18 volte la posta.

Ci si attende una netta vittoria da parte dei capitolini e la possibile scelta della combo 1+Over 2,5 (a 1.45) va in questa direzione. La Roma vince senza subire reti? Per la combo 1+No Goal il premio corrisposto è pari a 1.67.