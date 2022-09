Conference League, il pronostico di Basaksehir-Fiorentina

Conference League , siamo soltanto alla seconda giornata della fase a gironi ma la Fiorentina dopo aver pareggiato per 1-1 in casa contro l' RFS è già costretta a rincorrere un Basaksehir reduce dalla vittoria per 4-0 sul campo degli Hearts .

La "Viola" se vorrà conquistare i tre punti in Turchia dovrà decisamente cambiare marcia, nelle precedenti sette gare ufficiali l'undici allenato da Vincenzo Italiano ha fatto registrare solamente cinque pareggi e due sconfitte.

Decisamente migliore risulta invece essere il ruolino di marcia del Basaksehir, squadra attualmente posizionata al secondo posto del campionato turco con 4 vittorie e 1 pareggio (9 reti all'attivo e nessuna al passivo).

Indovina il risultato esatto di Basaksehir-Fiorentina e vinci!

Guai a sottovalutare i turchi, scopri il pronostico

Per le quote la partita in programma al "Basaksehir Fatih Terim Stadium" si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.65 mentre il "2" si gioca a circa 2.70. I numeri fatti registrare dal Basaksehir in casa sono di tutto rispetto, 4 successi e 2 pareggi conditi da ben 13 gol fatti e soltanto 2 subiti (entrambi nei preliminari di Conference League).

Jovic e compagni non possono permettersi di perdere nuovamente, ok il Goal al triplice fischio dell'arbitro. Difficilmente la "Viola" dopo aver segnato soltanto un gol nelle ultime 4 trasferte riuscirà a prendere il largo in questo match, i più audaci possono quindi provare la "combo" che lega il Multigol Casa 1-2 al Multigol Ospite 1-3.