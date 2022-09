Serie C, il pronostico di Alessandria-Reggiana

Con Alessandria-Reggiana di lunedì 19 settembre alle 20.30 cala il sipario sulla quarta giornata del girone B di Serie C . Gli uomini di Aimo Diana hanno messo da parte sei punti dopo tre giornate mentre i grigi sono ancora al palo: ultimo posto in classifica .

Indovina il risultato di Alessandria-Reggiana e vinci i premi in palio!

Reggiana favorita ma... scopri il pronostico

La Reggiana ha mancato la promozione in Serie B per un soffio lo scorso anno, beffata solo da un irresistibile Modena. Quest'anno la squadra di Aimo Diana è ripartita con grandi ambizioni... e sei punti, ottenuti in casa, battendo Lucchese (2-1) e Montevarchi (4.0). Fallito invece il primo test in trasferta visto il ko per 1-0 a Siena.

L'Alessandria ha infilato tre sconfitte con Imolese, Entella e Gubbio e dovrà sfoderare una prestazione di ben altro spessore contro la Reggiana di bomber Lanini, che ha messo a segno quattro dei sei gol totali della sua squadra.

Il pronostico sorride alla squadra ospite anche se vincere in trasferta, contro una squadra affamata di punti, non è mai facile. Meglio ricorrere ad un'opzione combo del tipo X2+Multigol 1-4.