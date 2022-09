Atletico GO-Internacional, statistiche e pronostico

Atletico GO-Internacional è il match che chiude la 27ª giornata del Brasileirao . Un quasi testacoda in programma all'1.00 della notte italiana tra lunedì e martedì. Ecco qualche statistica utile per inquadrare meglio il posticipo in ottica pronostico .

Divario in classifica ma statistiche in comune

L'Atletico GO è inchiodato al penultimo posto in classifica, dunque in piena zona retrocessione. Negli ultimi cinque turni il club di Goiania ha messo insieme due pareggi e tre sconfitte. Di segno opposto invece il recente ruolino di marcia dell'Internacional di Mano Menezes: 4 successi e un pareggio.

Se in classifica il divario tra le due formazioni è abissale (+24 al momento per il club di Porto Alegre) alcune statistiche accomunano le due formazioni. Identico, innanzitutto, il computo dei gol fatti e subiti in casa dall'Atletico e quello relativo ai gol segnati e incassati dall'Internacional in trasferta: 13/14.

Non è tutto. In 13 gare interne l'Atletico ha fatto registrare 9 volte l'Under 2,5, esito che si è visto anche nelle 13 partite esterne giocate dall'Internacional.

Per le quote altro Under 2,5 in vista (1.65), magari con due reti esatte sul tabellino. Per chi apprezza le statistiche sui "Ritardi", infatti, è da segnalare che la Somma Gol Finale 2 non si vede, con l'Internacional in campo, da ben 11 giornate consecutive.